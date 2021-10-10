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    13:56, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    На берегу реки Ишим обнаружены гранаты

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Аршалынского района Акмолинской области обнаружено несколько гранат, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного Департамента полиции, 9 октября текущего года в 17:40 в дежурную часть Аршалынского районного ДП поступило сообщение от центра оперативного управления Департамента полиции г. Нур-Султан. В нем говорится, что мужчина, 1974 года рождения, находясь на рыбалке в районе села Арнасай Аршалынского района, увидел предмет, похожий на гранату.

    «При осмотре у моста через реку Ишим были обнаружены 3 невоенных гранаты и 1 корпус шумовой или дымовой гранаты, на расстоянии 700 метров от села Арнасай. Для осмотра находок были привлечены кинологи и саперы Департамента полиции г. Нур-Султан», - рассказали в ведомстве.




    Теги:
    МВД РК Видео Правоохранительные органы Акмолинская область
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