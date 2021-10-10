На берегу реки Ишим обнаружены гранаты

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Аршалынского района Акмолинской области обнаружено несколько гранат, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного Департамента полиции, 9 октября текущего года в 17:40 в дежурную часть Аршалынского районного ДП поступило сообщение от центра оперативного управления Департамента полиции г. Нур-Султан. В нем говорится, что мужчина, 1974 года рождения, находясь на рыбалке в районе села Арнасай Аршалынского района, увидел предмет, похожий на гранату.

«При осмотре у моста через реку Ишим были обнаружены 3 невоенных гранаты и 1 корпус шумовой или дымовой гранаты, на расстоянии 700 метров от села Арнасай. Для осмотра находок были привлечены кинологи и саперы Департамента полиции г. Нур-Султан», - рассказали в ведомстве.







