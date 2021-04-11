На берегу Каспия горят тростниковые заросли

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, на берегу Каспийского моря горят тростниковые заросли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, тростниковые заросли – многолетний камыш, загорелись на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» на берегу моря.

«В тушении задействовано 20 сотрудников природного резервата «Ак Жайык», 7 различных судов, чтобы к очагам возгорания можно было подобраться с воды, а также 4 мотопомпы. Площадь пожара определяется. Опасности распространения на другие районы и населенные пункты нет», – говорится в сообщении департамента по ЧС области.

Тем временем на регион обрушился штормовой ветер, что затрудняет борьбу с огнем. Запах гари стал ощущаться в некоторых микрорайонах областного центра.