На берег Каспия выбросило ещё 117 погибших тюленей

Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК, в ходе обследования побережья Каспийского моря среди останков тюленей, погибших в прошлом году, были дополнительно обнаружены 117 сильно разложившихся туш. Судя по степени разложения, установлено, что данные особи погибли в ноябре - декабре прошлого года.

В соответствии с утверждённым алгоритмом действий информация о находке была своевременно доведена до всех уполномоченных государственных органов. Поскольку тюлени были обнаружены в новых, ранее не охваченных мониторингом местах, а состояние их тел не позволяло провести полноценный анализ, отбор проб оказался невозможным.

Сотрудники акимата села Баутин Тупкараганского района, отдела полиции Тупкараганского района, а также Мангистауского областного филиала Ассоциации рыбного хозяйства совместно организовали сбор останков тюленей, обнаруженных на расстоянии около пяти километров от морского побережья. Все трупы были вывезены и уничтожены на полигоне с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В настоящее время Инспекция продолжает мониторинг побережья. По состоянию на сегодняшний день общее количество тюленей, погибших с ноября прошлого года и впоследствии собранных и утилизированных, составило 2194 особи.