На базе Smart Aqmola заработает единая служба 112

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Единый колл-центр 112, наподобие заграничного 911, заработает в скором времени на базе Smart Aqmola в Акмолинской области. Об этом рассказал начальник ДЧС региона Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в управление в кризисных ситуациях (УКС) ДЧС Акмолинской области входит 14 диспетчерских служб: полиция, скорая помощь и все коммунальные службы.

Вскоре, по словам главного спасателя региона, служба 112 заработает на базе Smart Aqmola.

«Все звонки будут аккумулироваться здесь. Тут будет происходить распределение по районам и выездам. Не будет 101, 102, 103, а будет только 112, как за границей единый колл-центр 911. Диспетчер будет обрабатывать все заявки и через коммутатор передавать информацию в нужный район», - отметил спикер

Ситуация, как оказалось, вынужденная. Многие акмолинцы порой дозваниваются в диспетчерские службы не своего района, называют адрес и ждут. А тем временем в соседнем районе, где получили вызов, спецслужбы, прибыв на место, не могут найти тех, кому нужна помощь.

Между тем начальник УКС департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Олег Малюк призвал блогеров, спешащих выставить новость о каком-либо происшествии, не забывать сообщать о них и на номер 112.

«Порой о ЧС мы узнаем из соцсетей. Когда нам еще даже сообщение не поступало! Смотришь – уже опубликовали!» - отметил он

Сейчас спасатели мониторят все соцсети и новостные каналы, проверяя, не пропустили ли они какое-то происшествие. Ведомство собирается создать и свой аккаунт в TikTok.

«Будем думать, как и туда привлекать аудиторию, потому как там в основном молодежь», - резюмировал Н. Атыгаев.