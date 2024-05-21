На базе QazTrade запускают торговый акселератор в РК

Казахстан запускает торговый акселератор на базе АО QazTrade совместно с профессиональными участниками рынка, который структурирует нишевые торговые потоки. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы запускаем торговый акселератор на базе АО QazTrade совместно с профессиональными участниками рынка, который структурирует нишевые торговые потоки. Этому будет предшествовать заключение долгосрочных контрактов на поставку продукции, предусматривающих авансовые платежи на форвардный закуп гарантированного объема экспортной продукции, — сказал Арман Шаккалиев.

По словам министра, для эффективного внедрения Министерство торговли будет осуществлять межведомственную координации с привлечением институтов развития.

— С учетом текущей ситуации предлагается использовать внебюджетное фондирование инструментами АО «НУХ Байтерек», в том числе вновь созданного ЭКА, — добавил Арман Шаккалиев.

Он также заявил, что таким образом для стимулирования бизнеса и увеличения количества активных экспортеров сформирована инфраструктура развития и продвижения несырьевого экспорта как внутренняя, так и внешняя.

— По опыту передовых стран в текущем году создано Экспортно-кредитное агентство, которое предлагает субъектам бизнеса спектр страховых и финансовых мер поддержки на всех этапах экспортного цикла. Чтобы снизить зависимость экспортных потоков от внешних факторов финансовые меры будут ориентированы на поддержку товаров более глубокой переработки, — пояснил Арман Шаккалиев.

По словам министра, на базе института QazTrade сконцентрированы сервисные меры, которые ежегодно получают более 450 компаний. За последние три года вырос экспорт: по растительным маслам и жирам — в 2,2 раза, удобрениям — в 1,7 раза, баранине — в 4,4 раза.

Он также уточнил, что по расчетам ведомства, на 1 тенге, потраченный на поддержку экспорта, приходится 500 тенге экспортной выручки.

— При этом, среднегодовой объем поддержки сервисных товаров и услуг составляет порядка 2,3 млрд тенге (или $5 млн), или 0,02% от объема несырьевого экспорта. В то время как средний показатель по странам со схожими экономиками составляет 0,11% (или $30,3 млн), — добавил Арман Шаккалиев.

Министр также отметил, что на внешнем контуре приоритетной задачей является повышение узнаваемости продукции.

По поручению Главы государства в начале этого месяца зарегистрировано торговое представительство QazTrade в СУАР (г.Урумчи).

В Арабских эмиратах на территории национального павильона ЭКСПО Дубай начал функционировать Qazaq Trade House.

Также запланировано участие казахстанских компаний в двух крупных выставках Китая: в городах Урумчи и Шанхай.