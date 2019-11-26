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На базе Минкульта открылся антикоррупционный офис

26 Ноября 2019 16:02
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На базе Минкульта открылся антикоррупционный офис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На базе Министерства культуры и спорта РК открылся проектный офис «Адалдык аланы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках Послания Елбасы народу Казахстана от 5 октября 2018 года Агентством по противодействию коррупции во всех регионах реализуется проект «Адалдық алаңы». Его главной целью является искоренение бытовой коррупции и повышение доверия граждан к институтам государственной власти. Данный проект придает большой импульс обществу и успешно реализуется во многих социально значимых сферах. Мы также приветствуем эту инициативу», - сказал министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

В свою очередь, первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов назвал Министерство культуры и спорта центром духовности, основанным на высоких нравственных ценностях и направленным на большие свершения.

«Безусловно, что лишенный нравственного воспитания человек неполноценен. Поэтому я уверен, что инициативы Агентства и Министерства, нацеленные на формирование антикоррупционной культуры в обществе и создание гуманного общества, принесут свои плоды. Идеология добропорядочности – главный принцип борьбы с коррупцией. Мы стремимся к формированию в обществе модели антикоррупционного поведения, посредством привития нравственных норм и добропорядочности», - подчеркнул он.

После приветственных слов А. Раимкулова и О. Бектенов подписали меморандум о сотрудничестве ведомств в сфере искоренения коррупции.

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Ключевые слова: Культура, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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