На базе Минкульта открылся антикоррупционный офис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На базе Министерства культуры и спорта РК открылся проектный офис «Адалдык аланы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Послания Елбасы народу Казахстана от 5 октября 2018 года Агентством по противодействию коррупции во всех регионах реализуется проект «Адалдық алаңы». Его главной целью является искоренение бытовой коррупции и повышение доверия граждан к институтам государственной власти. Данный проект придает большой импульс обществу и успешно реализуется во многих социально значимых сферах. Мы также приветствуем эту инициативу», - сказал министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

В свою очередь, первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов назвал Министерство культуры и спорта центром духовности, основанным на высоких нравственных ценностях и направленным на большие свершения.

«Безусловно, что лишенный нравственного воспитания человек неполноценен. Поэтому я уверен, что инициативы Агентства и Министерства, нацеленные на формирование антикоррупционной культуры в обществе и создание гуманного общества, принесут свои плоды. Идеология добропорядочности – главный принцип борьбы с коррупцией. Мы стремимся к формированию в обществе модели антикоррупционного поведения, посредством привития нравственных норм и добропорядочности», - подчеркнул он.

После приветственных слов А. Раимкулова и О. Бектенов подписали меморандум о сотрудничестве ведомств в сфере искоренения коррупции.