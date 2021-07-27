На базе костанайской горбольницы вновь развернули инфекционный стационар

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском областном управлении здравоохранения сообщили о том, что с сегодняшнего дня на базе городской больницы вновь развёрнут инфекционный стационар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с 14.00 в костанайской городской больнице прекращён приём экстренных (в том числе травмпункт) и плановых пациентов. Помощь будет оказываться в областной больнице. В данный момент осуществляется выписка и перевод пациентов городской больницы в областную. С 28 июля приказом руководителя управления здравоохранения на базе городской больницы будет развернут инфекционный стационар на 280 коек, в том числе 20 реанимационных», - сообщили в ведомстве.

Это связано с увеличивающимся количеством заражённых КВИ регионе.

Как сообщалось ранее, в сутки более двухсот заболевших коронавирусом фиксируют в Костанайской области