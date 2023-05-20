На базе костанайского вуза создан научно-образовательный консорциум в машиностроении

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Машиностроительный кластер Костанайский области по праву считается крупнейшим в Республике Казахстан. По мнению экспертов машиностроительной отрасли, отечественное машиностроение сегодня переживает непростые времена. И как следствие, сформировался дефицит квалифицированных кадров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Объединение ресурсов и интеллектуального потенциала участников Консорциума позволит решать не только кадровые вопросы, но и усилит взаимодействие производственной и образовательной сфер, будет способствовать развитию машиностроительной отрасли за счет интеграции науки, образования и реального производства.

В Консорциум вошли Baitursynov university, колледж автомобильного транспорта, научно-исследовательский институт механики и машиноведения имени академика У.А. Джолдасбекова, крупнейшие машиностроительные предприятия региона – ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдингKZ», ТОО «KamLitKZ».

Университет определен как базовый вуз для создания Центра академического превосходства в регионе и целевой подготовки инженерных кадров для действующих и новых производств.

В перспективе, реализация данного проекта позволит вузу вести подготовку специалистов-инженеров новой формации для высокотехнологичных предприятий региона.

Проведение исследований, организация стажировок преподавателей и обучающихся, привлечение профильного научно-исследовательского института позволит совместно решать задачи предприятий через реализацию наукоемких проектов и НИОКР.

Ранее Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК обозначило шаги по сокращению дефицита квалифицированных специалистов в промышленности.