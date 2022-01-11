+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На Байконуре усилена охрана объектов космодрома

11 Января 2022 16:26
Поделиться:
На Байконуре усилена охрана объектов космодрома

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космическом комплексе «Байконур» усилена охрана аэропорта «Крайний», стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщения пресс-службы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) госкорпорации «Роскосмос».

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули

О том, что вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена и филиалы предприятий «Роскосмоса» на Байконуре работают в штатном режиме, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter .

Усиление охраны стратегических объектов космодрома обеспечивается за счет прибывшего в Байконур отряда российских миротворцев ОДКБ.

Из сообщений российских СМИ стало известно, что вопрос постоянного размещения миротворческих сил в Байконуре не обсуждается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос о размещении на постоянной основе миротворческих сил в Байконуре, отметил, что вопрос о возможности постоянного размещения миротворцев в казахстанском Байконуре не поднимался.

Космический комплекс «Байконур», включающий в себя космодром и одноименный город Байконур, передан в аренду Правительством РК Российской Федерации на период до 2050 года.



Подписывайтесь на наш канал:

#ОДКБ   #Байконур   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города
Казпочта восстанавливает работу отделений, подвергшихся нападениям
Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте
Главой государства предложены четкие решения - Элина Паули
Популярное
1 О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
2 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
3 Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
4 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
5 Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
6 Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Читайте также
Ещё одного погибшего военного похоронили в Караганде
Сагинтай Елюбаев: Повышение качества образования – залог успешного будущего страны
О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Казахстана - Шарль Мишель
Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив