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На Байконуре стартовал заключительный этап подготовки экспедиции МКС-67

3 Марта 2022 17:06
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На Байконуре стартовал заключительный этап подготовки экспедиции МКС-67

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур с поднятием флагов стран, участвующих в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21», был дан официальный старт заключительному этапу подготовки экспедиции МКС-67, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Торжественная церемония поднятия государственных флагов России и Казахстана, а также флагов Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов (ЦПК) состоялась на № 17 площадке космодрома, рядом с учебно-тренировочным центром «Космонавт».

Участников 67-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-67) приветствовали руководители космических предприятий, которые пожелали основному экипажу – космонавтам Роскосмоса Олегу Артемьеву, Денису Матвееву, Сергею Корсакову, а также их дублерам – Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Анне Кикиной успешного старта, хорошей работы на орбите и благополучного возвращения на Землю.

В своем обращении к космонавтам глава администрации города Байконура Константин Бусыгин от имени всех жителей города пожелал экипажам удачи, передав особый привет командиру основного экипажа, байконурцу Олегу Артемьеву.

Заместитель начальника ЦПК им. Гагарина, космонавт Олег Кононенко, совершивший четыре космических полета, вел торжественную церемонию и справедливо заметил: «По праву профессионального рождения мы все, космонавты, стартовавшие отсюда, являемся жителями Байконура».

В самом деле, многие космонавты считают Байконур не только родиной космонавтики, но и своей второй родиной. Ведь именно здесь они стали, «родились» космонавтами.

Обращаясь к дублирующему экипажу, в составе которого космонавт Анна Кикина, которая уже давно ждет своего полета, первый заместитель РКК «Энергия» Сергей Романов отметил: «Ваш корабль стоит в чехле и ждет вас, так что готовьтесь к следующему полету!».

Экипажи экспедиции МКС-67 в течение двух недель будут находиться на Байконуре и готовиться к полету. Старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-21» назначен на 18 марта 2022 года.



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#Кызылординская область   #Освоение космоса   #Байконур  
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Автор:

Сара Кабикызы

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