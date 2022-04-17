На Байконуре расцвели тюльпаны

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Знаменитые байконурские тюльпаны появились в этом году точно ко Дню космонавтики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Байконурцы радуются редким в этих краях теплым весенним дождям, после которых природа ожила во всех красках. Нежные желто-красные цветы, словно цепляясь за землю своими короткими, крепкими стеблями, стойко выдерживают и палящее солнце, и безжалостный ветер. За это стремление к небу, жизни, тюльпаны Байконура называют символом космодрома. Им посвящено немало стихов, самые любимые из них поэта Ивана Мирошникова: «Садовые тюльпаны, как вельможи, холены и надменно холодны. А мне другие в тыщу раз дороже - тюльпаны байконурской стороны. В них нет высокомерия и чванства. И в цепкий холод, и в каленый зной они горды высоким постоянством и верностью романтике степной»...

Согласно Википедии, официальное название тюльпана Байконура - это тюльпан Борщо́ва. Этот вид цветка был впервые описан в 1868 году Эдуардом Регелем по сборам 1857 года российского ботаника Ильи Борщова в пустыне Приаральские Каракумы и назван в честь ботаника.

Тюльпаны Байконура занесены в Красную книгу Казахстана и являются одним из 278 видов сосудистых растений, находящихся под охраной в Барсакельмесском заповеднике. Жители Байконура знают о серьезной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, поэтому очень бережны к цветам. Воскресные походы в степь «за тюльпанами» означают в основном любование, фотографирование цветов, в редких случаях небольшие букетики со срезанными стеблями без луковиц.

Цветение тюльпанов на Байконуре обычно длится две-три апрельские недели и часто совпадает с запусками космических кораблей. В этом году такого не случилось. Первый весенний старт к МКС с экипажем байконурца Олега Артемьева состоялся 18 марта 2022 года, тогда цветы еще не появились. Следующий старт с космодрома назначен на лето, 3 июня – к тому времени тюльпаны уже отцветут. Но сейчас они своим появлением радуют байконурцев, вселяя надежду на лучшее будущее. Также, как и космодром – особая точка Земли, тюльпаны Байконура – особые, неповторимые цветы, не поддающиеся культивации и селекции.

«Мелодии степной цветные звуки - тюльпаны желто-красные цветут. Их не сорвут коммерческие руки и в рабство красоту не продадут. Базаров суета им неизвестна, тюльпанам байконурским нет цены. Их дарят только женам и невестам и пахарям небесной целины…».