На Байконуре отработали действия на случай падения ракеты

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме «Байконур» прошли российско-казахстанские учения по отработке экстренных действия на случай гипотетической аварии при запуске космического аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В командно-штабных учениях, которые прошли на территории Кармакшинского района Кызылординской области, приняли участие представители госкорпорации «Роскосмос», специального управления противопожарной службы МЧC России, ФМБА России, РГП «Ғарыш Экология», ДЧС Кызылординской области и местные исполнительные органы, сообщили в аппарате спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур».





Участники учений занимались поиском и охраной мест падения фрагментов ракеты-носителя, экологи взяли пробы воздуха и почвы, определяли размеры зоны заражения, детоксикации и рекультивации зараженной почвы. Также отрабатывались действия по эвакуации населения и диспансеризации сельскохозяйственных и домашних животных в случае аварийного пуска№





Наземная поисковая группа космического центра «Южный», которая была занята на учениях от Роскосмоса - это часть нештатного аварийно-спасательного формирования, создаваемая из сотрудников подразделений филиала накануне пуска ракет космического назначения с космодрома «Байконур». Задача группы — поиск фрагментов ракеты-носителя в случае аварии по трассе полета на расстоянии до 150 км от стартового комплекса космодрома, отмечает пресс-служба Роскосмоса.





В случае аварии при пусках с космодрома «Байконур «создается оперативная группа - группа специалистов, предназначенная для организации первоочередных мероприятий в месте падения фрагментов аварийной ракеты-носителя и взаимодействия с органами власти Республики Казахстан.

Основной сферой деятельности казахстанского РГП «Научно-исследовательский центр «Ғарыш Экология» является организация и проведение работ по оценке, прогнозированию и разработке рекомендаций по снижению негативного воздействия ракетно-космической деятельности на состояние окружающей среды и здоровья населения РК.