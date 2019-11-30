На Байконуре обновили дорогу на Терешковский старт

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Предстоящий пуск транспортного грузового корабля «Союз МС-13» и последующие старты ракет-носителей «Союз» будут производиться с №31 площадки космодрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в связи с модернизацией площадки № 1 («Гагаринский старт) пуски космических аппаратов после 25 октября 2019 года переносятся на площадку №31. В связи с этим были проведены работы по капитальному ремонту дорожного полотна от станции «Московская» до железнодорожного переезда площадки № 31 протяженностью в 27 км.





Средства для выполнения работ и закупки специальной техники выделены государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», заказчиком работ по капитальному ремонту дорог стало городское предприятие «Инженерные работы». Ход работ контролировал глава администрации города Константин Бусыгин, сообщает пресс-служба городской администрации.

В начале дороги на площадку №31 установлен баннер «Валентина

Терешкова – первая в космосе! Позывной «Чайка» в знак уважения к подвигу первой женщины-космонавта, стартовавшей с космодрома Байконур 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» именно с площадки №31.