На Байконуре назначен новый начальник космодрома

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ротацию руководящих кадров на космодромах Байконур и Восточный произвел Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приказом генерального директора ЦЭНКИ Руслана Мухамеджанова начальник космодрома Байконур – директор Космического центра «Южный» Валинур Агишев назначен руководителем космодрома Восточный, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Агишев более 20 лет прослужил в Вооруженных силах на космодроме Байконур. С июля 2017 года до марта 2019-го уже возглавлял Восточный.

Директором же Космического центра «Южный» - космодрома Байконур назначен Сергей Мочалов, занимавший пост директора по сопровождению работ на космодроме Восточный.

Мочалов также проходил службу в Вооруженных силах России на космодроме Байконур, занимал руководящие должности в филиале ЦЭНКИ на космодроме. С 2018 года работал в должности директора по сопровождению работ на космодроме Восточный.

«Это плановые назначения на космодромах Байконур и Восточный», - отмечается в пресс-релизе Роскосмоса.

Как известно, в октябре 2020 года был задержан директор космического центра «Восточный» Роман Бобков за махинации при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный. После этого были уволены глава Дирекции космодрома «Восточный» Евгений Рогоза, руководитель ЦЭНКИ Андрей Охлопков, а главный инженер Владимир Жук был арестовали за злоупотребления должностными полномочиями.

По информации в российских СМИ, о масштабах коррупции на объекте космодром Восточный, который строят с 2012 года, упоминал Владимир Путин. Речь шла о строительстве первой очереди космодрома, где похитили 11 миллиардов рублей.