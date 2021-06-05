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    17:30, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    На Байконуре назначен новый начальник космодрома

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ротацию руководящих кадров на космодромах Байконур и Восточный произвел Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Приказом генерального директора ЦЭНКИ Руслана Мухамеджанова начальник космодрома Байконур – директор Космического центра «Южный» Валинур Агишев назначен руководителем космодрома Восточный, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Агишев более 20 лет прослужил в Вооруженных силах на космодроме Байконур. С июля 2017 года до марта 2019-го уже возглавлял Восточный.

    Директором же Космического центра «Южный» - космодрома Байконур назначен Сергей Мочалов, занимавший пост директора по сопровождению работ на космодроме Восточный.

    Мочалов также проходил службу в Вооруженных силах России на космодроме Байконур, занимал руководящие должности в филиале ЦЭНКИ на космодроме. С 2018 года работал в должности директора по сопровождению работ на космодроме Восточный.

    «Это плановые назначения на космодромах Байконур и Восточный», - отмечается в пресс-релизе Роскосмоса.

    Как известно, в октябре 2020 года был задержан директор космического центра «Восточный» Роман Бобков за махинации при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный. После этого были уволены глава Дирекции космодрома «Восточный» Евгений Рогоза, руководитель ЦЭНКИ Андрей Охлопков, а главный инженер Владимир Жук был арестовали за злоупотребления должностными полномочиями.

    По информации в российских СМИ, о масштабах коррупции на объекте космодром Восточный, который строят с 2012 года, упоминал Владимир Путин. Речь шла о строительстве первой очереди космодрома, где похитили 11 миллиардов рублей.


    Теги:
    Байконур Назначения Освоение космоса
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