На Байконуре начали подготовку к 65-летию космического комплекса

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 2 июня 2020 года город и космодром Байконур отметят 65-летие со дня основания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет министров СССР совместным постановлением утвердили создание научно-исследовательского испытательного полигона №5 Министерства обороны СССР. Но днем рождения Байконура был определен 2 июня 1955 года, когда была утверждена организационно-штатная структура полигона.

Ожидается, что на Байконуре будут широко отмечать 65-летие космического комплекса. Первыми же к подготовке этой знаменательной даты приступили историки и летописцы первой космической гавани Земли.

В связи с юбилейной датой музей истории космодрома Байконур выступил с замечательной инициативой публиковать на своем сайте воспоминания ветеранов.

Первый материал «Зарождающийся городок» посвящен воспоминаниям Лии Молоковой. «Строительство будущего космодрома было строго засекречено. Поэтому название полигона и зарождающегося поселка в разные периоды носило разные названия: район «Тайга», Москва-400, Ташкент-90 (для строителей), Кзыл-Орда-50 (для ракетчиков). По этим адресам приезжали военные строители и специалисты, семьи офицеров, обслуживающий персонал (повара, продавцы, официанты). На эти адреса приходила корреспонденция для войсковых частей и жителей поселка»,- пишет ветеран.

Власть в поселке Ленинском (так он назывался с 1958 по 1966 годы) принадлежала военным, уборку улиц производили солдаты. Было очень чисто. В том же году будущий городок был оформлен в прямоугольнике: ул. Центральная (теперь им. В.М. Комарова) – ул. Набережная – ул. 8 марта».

Организаторы этой исторической памятной акции надеются пополнить страницы жизни Байконура через живые истории людей, для которых первый в мире космодром стал судьбой. По мнению работников городского музея, «это будет хорошим подарком ко дню рождения любимого города».