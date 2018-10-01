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На Байконуре начала работу госкомиссия по расследованию аварии с «Союз-ФГ»

12 Октября 2018 13:33 162
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На Байконуре начала работу госкомиссия по расследованию аварии с «Союз-ФГ»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Государственная комиссия во главе с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным приступила к расследованию нештатной ситуации при запуске  ракеты-носителя «Союз-ФГ»  с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-10», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

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На месте падения ракеты-носителя «Союз ФГ» радиоактивная обстановка в норме - КЧС

Госкомиссии по расследованию нештатной ситуации были представлены первые доклады, проанализированные на основе телеметрической информации, поступившей с РН «Союз-ФГ».

Глава Роскосмоса также провел на Байконуре переговоры с партнерами по Международной космической станции и поручил представить результаты работы комиссии в ближайшее время.

Сегодня экипаж ТПК «Союз МС-10» в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, который провел ночь на Байконуре,  уже отправился в Москву, в Звездный городок.


На Байконуре начала работу госкомиссия по расследованию аварии с «Союз-ФГ»По информации пресс-службы Роскосмоса, самочувствие космонавтов хорошее.

Напомним, 11 октября в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10». Появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур».
На Байконуре начала работу госкомиссия по расследованию аварии с «Союз-ФГ»

Затем стало известно о том, что капсула космического корабля «Союз МС-10», в которой находились космонавты, приземлилась близ города Жезказгана, российский космонавт и американский астронавт живы. По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, космический корабль «Союз МС-10» ориентировочно упал в Карагандинской области.

В настоящее время межправительственная комиссия расследует инцидент с кораблем «Союз МС-10».

На месте падения ракеты-носителя «Союз ФГ» радиоактивная и химическая обстановка в норме.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Освоение космоса, Байконур,
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Автор:

Сара Кабикызы

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