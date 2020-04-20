Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

На Байконуре к запуску готовят космический грузовик «Прогресс МС-14»

Автор:  
Сара Кабикызы
20 Апреля 2020, 18:06
На Байконуре к запуску готовят космический грузовик «Прогресс МС-14»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Через несколько дней с космодрома Байконур состоится очередной запуск на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжают плановую подготовку грузового корабля «Прогресс МС-14» к запуску по программе 75-й миссии снабжения Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В данное время корабль находится в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254, установлен в динамический стенд для выполнения заключительных этапов предполетной подготовки, а также укладки свежих продуктов и бортовой документации в грузовой отсек.

Корабль «Прогресс МС-14» должен доставить на МКС запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, 420 литров воды в баках системы дозаправки и стандартные рационы питания.

Особенностью предстоящего запуска космического грузовика станет то, что на его борту будет праздничная символика, посвященная 75-летию Великой Победы.

Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года в 07 часов 51 минуту по времени Нур-Султана, стыковка с МКС должна состояться в тот же день.

photo

photo


Освоение космоса   Байконур  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов