РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:41, 14 Май 2024 | GMT +6

    На Байконуре к пуску готовят космический грузовик «Прогресс МС-27»

    На Байконуре к пуску готовят космический грузовик «Прогресс МС-27»
    Фото: Роскосмос

    Ближайший старт с космодрома Байконур назначен на конец мая 2024 года. К запуску на Международную космическую станцию (МКС) готовят транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Работы ведутся в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева проверили солнечные батареи системы электропитания космического грузовика. Кроме того, продолжается подготовка грузов и оборудования для доставки на МКС, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    В данное время на МКС работают космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, а также американские астронавты Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на 30 мая 2024 года, в 14 часов 42 минуты по времени Астаны.

    Теги:
    Наука Байконур МКС Освоение космоса Наука и инновации Космос
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сара Кабикызы
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!