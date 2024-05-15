На Байконуре к пуску готовят космический грузовик «Прогресс МС-27»

Ближайший старт с космодрома Байконур назначен на конец мая 2024 года. К запуску на Международную космическую станцию (МКС) готовят транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27», передает корреспондент агентства Kazinform.

Работы ведутся в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева проверили солнечные батареи системы электропитания космического грузовика. Кроме того, продолжается подготовка грузов и оборудования для доставки на МКС, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В данное время на МКС работают космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, а также американские астронавты Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на 30 мая 2024 года, в 14 часов 42 минуты по времени Астаны.