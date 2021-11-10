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На Байконуре идет подготовка к запуску пилотируемого корабля с японскими бизнесменами

10 Ноября 2021 00:09
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На Байконуре идет подготовка к запуску пилотируемого корабля с японскими бизнесменами

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайший старт с космодрома Байконур состоится по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. Полет на МКС пройдет по контракту с компанией Space Adventures, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В составе основного экипажа – командир корабля, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а также участники космического полета японские космические туристы - Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей» и его личный ассистент Йозо Хирано. Определен также дублирующий экипаж: космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо.

По информации пресс-службы Центра подготовки космонавтов, командир основного экипажа экспедиции посещения (ЭП-20) Александр Мисуркин и его дублер Александр Скворцов успешно прошли экзамен по ручному причаливанию корабля «Союз МС» на специализированном тренажере «Дон-Союз». Во время полета командиру корабля «Союз МС-20» придется самостоятельно управлять космическим аппаратом, так как в экипаже нет бортинженеров.

Участники 20-й экспедиции посещения должны пробыть на станции 12 суток и вернуться на Землю в том же составе.

Как известно из сообщений оператора космического туризма Space Adventures, японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который готовится к полету на МКС в декабре 2021 года на российском корабле «Союз», планирует полет на корабле SpaceX вокруг Луны в 2023 году.

Маэдзава является основателем интернет-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он объявил о намерении взять с собой на борт космического корабля представителей сферы искусства. Кроме того, он объявил конкурс для девушки, которая должна была стать его невестой и попутчицей в путешествии к Луне, но так и не смог выбрать ее из 30 тысяч претенденток.


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#Освоение космоса   #Байконур   #Россия   #Япония  
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Автор:

Сара Кабикызы

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