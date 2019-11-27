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На Байконуре готовятся к завершающему пуску года

27 Ноября 2019 18:11
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На Байконуре готовятся к завершающему пуску года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодром Байконур доставлен космический аппарат «Электро-Л» № 3, который планируется вывести на орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На космодроме космический аппарат «Электро-Л» № 3 пройдет предпусковую подготовку: электрические проверки, заправку топливом, стыковку с разгонным блоком и ракетой-носителем, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Это будет третий по счету российский метеорологический спутник. Первый гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» № 1 был выведен на геостационарную орбиту в 2011 году. Запуск второго космического аппарата, оснащенного модернизированным гидрометеорологическим сканером, состоялся в декабре 2015 года, на данный момент спутник «Электро‑Л» № 2 функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76° восточной долготы.

Космические аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро» и предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией.

Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Электро –Л» №3 назначен на 24 декабря 2019 года. Этим запуском Роскосмос завершит пусковую программу 2019 года с космодрома Байконур.

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Ключевые слова: Освоение космоса,
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Сара Кабикызы

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