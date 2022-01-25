На Байконуре готовятся к двум запускам по программе МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В первом квартале 2022 года с космодрома Байконур запланировано два пуска по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, программу космических запусков 2022 года начнет транспортный грузовой корабль « Прогресс МС-19», старт которого назначен на середину февраля текущего года.

По информации пресс-службы Роскосмоса, специалисты космического центра «Южный» и ракетно-космического центра «Прогресс» 24 января 2022 года завершили сборку «пакета» (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1а», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» с космодрома Байконур назначен на 15 февраля 2022 года в 10:25 часов Нур-Султана.

Также на днях на космодром Байконур прибыли двадцать железнодорожных вагонов с блоками еще одной ракеты-носителя «Союз-2.1а» для следующего космического грузовика, а также головной обтекатель, предназначенный для запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21».

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» с очередной экспедицией на МКС стоит в графике 18 марта 2022 года в 21:55 по времени Нур-Султана.