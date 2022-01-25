+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На Байконуре готовятся к двум запускам по программе МКС

25 Января 2022 19:53
Поделиться:
На Байконуре готовятся к двум запускам по программе МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В первом квартале 2022 года с космодрома Байконур запланировано два пуска по программе Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Необычный восход солнца запечатлели жители Байконура
В Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности Мы за новое поколение инженеров! - специалисты космической связи Казахстана Новые ограничения из-за резкого роста заболеваний коронавирусом введены в Байконуре

Как сообщалось, программу космических запусков 2022 года начнет транспортный грузовой корабль « Прогресс МС-19», старт которого назначен на середину февраля текущего года.

По информации пресс-службы Роскосмоса, специалисты космического центра «Южный» и ракетно-космического центра «Прогресс» 24 января 2022 года завершили сборку «пакета» (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1а», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» с космодрома Байконур назначен на 15 февраля 2022 года в 10:25 часов Нур-Султана.

Также на днях на космодром Байконур прибыли двадцать железнодорожных вагонов с блоками еще одной ракеты-носителя «Союз-2.1а» для следующего космического грузовика, а также головной обтекатель, предназначенный для запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21».

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» с очередной экспедицией на МКС стоит в графике 18 марта 2022 года в 21:55 по времени Нур-Султана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Освоение космоса   #Байконур   #Космос  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Необычный восход солнца запечатлели жители Байконура
В Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности
Мы за новое поколение инженеров! - специалисты космической связи Казахстана
Новые ограничения из-за резкого роста заболеваний коронавирусом введены в Байконуре
Популярное
1 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
2 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
3 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
4 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
5 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
6 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Читайте также
Новые ограничения из-за резкого роста заболеваний коронавирусом введены в Байконуре
«Синий» уровень террористической опасности в Байконуре продлен на 15 суток
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив