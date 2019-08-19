На Байконуре готовы к испытательному запуску беспилотного корабля «Союз МС» на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начаты работы по программе нулевого стартового дня, специалисты предприятий ракетно-космической отрасли приступили к предпусковым технологическим операциям, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Это будет первый запуск пилотируемого корабля серии «Союз МС» ракетой-носителем «Союз-2.1а» в беспилотном варианте. На борту корабля «Союз МС-14» находится антропоморфный робот Skybot F-850, созданный компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

Пуск будет испытательным для ракеты-носителя «Союз-2.1а», так как до этого она выводила на орбиту грузовые корабли и различные космические аппараты. «Союз-2» этапа 1а приходит на смену ракете-носителю «Союз-ФГ», которая с 2002 года доставляла на орбиту международные экипажи, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14» запланирован на 22 августа 2019 года, в 09 часов 38 минут по времени Нур-Султана.

Космический корабль «Союз МС-14» должен доставить на Международную космическую станцию комплекс целевых нагрузок, оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, расходное оборудование, посылки для экипажа, а также обеспечить доставку грузов со станции.