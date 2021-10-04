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На Байконуре госкомиссия утвердила экипажи к полету на корабле «Союз МС-19»

Автор:  
Сара Кабикызы
4 Октября 2021, 21:06
На Байконуре госкомиссия утвердила экипажи к полету на корабле «Союз МС-19»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, которая утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены госкомисии, в составе которой в этот раз был генеральный директор «Первого канала» Общественного российского телевидения Константин Эрнст, заслушали доклады о подготовке экипажей к полету, а также информацию о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по программе Международной космической станции (МКС).

По решению комиссии, в состав основного экипажа экспедиции МКС-66 вошли: Герой России, космонавт Роскосмоса, командир пилотируемого корабля «Союз МС-19», командир МКС-66 Антон Шкаплеров, участник космического полета Клим Шипенко, участник космического полета Юлия Пересильд.

Их дублеры - Герой России, космонавт Роскосмоса, командир пилотируемого корабля «Союз МС», бортинженер МКС Олег Артемьев, участник космического полета Алексей Дудин, участник космического полета Алена Мордовина.

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По завершении заседания госкомиссии состоялась традиционная предстартовая пресс-конференция обоих экипажей, которая условиях карантина прошла в онлайн-формате и была доступна в прямом эфире на официальных сайтах госкорпорации «Роскосмос» и российского информационного агентства ТАСС.

Ведущие в конференц-зале гостиничного комплекса «Космонавт» в городе Байконуре и пресс-центре агентства ТАСС в Москве задали космонавтам и участникам космического полета поступившие вопросы от представителей СМИ.

Полную версию пресс-конференции можно будет посмотреть на сайте Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» намечен на 5 октября 2021 года в 14 часов 55 минут по времени Нур-Султана со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Прямая трансляция с Байконура подготовки к пуску и самого старта начнется уже в 12.00 часов по времени Нур-Султана.

Стыковка с российским сегментом МКС намечена спустя два витка после выхода на целевую орбиту, то есть через три часа после запуска. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток.

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