На Байконур прибыли космонавты и астронавты 64-ой экспедиции на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодром Байконур прибыли основной и дублирующий экипажи 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-64), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорту Крайний экипажи встретили представители госкорпорации «Роскосмос», администрации города Байконура, предприятий космической отрасли, Центра подготовки космонавтов.

В составе основного экипажа: космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублерами являются космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В течение двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования.

Уже сегодня, 28 сентября, космонавты и астронавты проведут первую «примерку» (тренировку) в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17». Им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортдокументацией и выполнить ряд тестов бортовых систем, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем новой долговременной экспедиции запланирован на 14 октября 2020 года, предварительно в 11:45 по времени Нур-Султана с площадки № 31 космодрома Байконур.