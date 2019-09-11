На Байконур прибыли экспедиции МКС-61/62 с первым космонавтом ОАЭ

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Вчера байконурцы встретили экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15», прибывшие на космодром для предстартовой подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорту «Крайний» космонавтов и астронавтов встречали руководители космического комплекса «Байконур», представители Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов (ЦПК), студенты и школьники Байконура.

Первым приземлился самолет с основным экипажем в составе российского космонавта Олега Скрипочки, американского астронавта Джессики Меир и участника космического полёта космонавта ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. Спустя 15 минут аэропорт «Крайний» принял второй самолет Центра подготовки космонавтов с дублерами Сергеем Рыжиковым, Томасом Маршбёрном и Султаном Аль Неяди.

Командиры экипажей доложили членам Технического руководства и Государственной комиссии о готовности к тренировкам, после чего направились в Испытательный учебно-тренировочный комплекс ЦПК. В течение двух недель экипажам предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования.

11 сентября основной и дублирующий экипажи проведут первую «примерку» (тренировку) в пилотируемом корабле «Союз МС-15». Им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортовой документацией и выполнить ряд тестов бортовых систем, сообщает пресс-служба ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» с космодрома Байконур запланирован на 25 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что первый космонавт ОАЭ полетит в космос на последней ракете «Союз-ФГ».