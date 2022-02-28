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На Байконур прибыли экипажи космического корабля «Союз МС-21» для предстартовой подготовки

28 Февраля 2022 19:14
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На Байконур прибыли экипажи космического корабля «Союз МС-21» для предстартовой подготовки

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодром Байконур прибыли основной и дублирующий экипажи очередной, 67-ой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-67), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщалось , старт с космодрома Байконур первой в 2022 году экспедиции на Международную космическую станцию намечен на 18 марта 2022 года.

Космонавтов, прибывших на космодром Байконур на двух самолетах Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, на аэродроме «Крайний» встречали руководители космического комплекса, байконурские школьники и студенты.

В составе основного экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Их дублеры - космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Члены основного экипажа являются выпускниками Московского государственного технического университета им Баумана, поэтому его заслуженно прозвали «бауманским». Для командира экспедиции МКС-67 Олега Артемьева предстоящий полет будет третьим по счету. Денис Матвеев и Сергей Корсаков впервые отправятся в космический полет.

Согласно программе предстартовой подготовки, уже завтра, 1 марта 2022 года экипажи МКС-67 приступят к тренировкам на комическом корабле «Союз МС-21» непосредственно на космодроме Байконур.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» по программе МКС планируется 18 марта в 21:55 по времени Нур-Султана со стартового комплекса «Восток» (площадка № 31) космодрома Байконур.


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#Освоение космоса   #Байконур  
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Автор:

Сара Кабикызы

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