Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

На Байконур прибыли экипажи космического корабля «Союз МС-19»

Автор:  
Сара Кабикызы
18 Сентября 2021, 19:45
На Байконур прибыли экипажи космического корабля «Союз МС-19»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня байконурцы в аэропорту «Крайний» торжественно встретили основной и дублирующий экипажи 66-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС- 66), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как мы сообщали, несколько дней назад Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина подтвердила готовность обоих экипажей к космическому полету.

18 сентября 2021 года основной экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, а также их дублеры - космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина прибыли на космодром Байконур для завершающего этапа предстартовой подготовки.

photo Сегодня с экипажами будут проведены инструктажи по работе на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19», а также по проверке средств связи во время его примерки. После чего космонавты подготовят личные вещи для укладки на борт «Союза», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

photo В течение предстоящих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования. Завтра, 19 сентября, космонавты и участники полета проведут первую «примерку» в корабле «Союз МС-19».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» - № 31 площадки космодрома Байконур.

photo


Освоение космоса   Байконур  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов