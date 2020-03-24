На Байконур прибыл экипаж очередной экспедиции на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 24 марта, на космодром Байконур прибыли основной и дублирующий экипажи 63-й длительной экспедиции на МКС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ближайший пуск с Байконура назначен на 9 апреля, в этот день на Международную космическую станцию (МКС) должен отправиться очередной экипаж.

В составе основного экипажа российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди, их дублеры: россияне Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и американец Стивен Боуэн.

В аэропорту города Байконура командиры экипажей доложили техническому руководству и членам государственной комиссии о готовности к предстартовой подготовке на космодроме, традиционная встреча экипажей молодежью Байконура в условиях особого режима была отменена.

Космонавты и астронавты в течение двух недель будут жить в испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов им. Гагарина. Уже завтра экипажи МКС-63 отправятся на первую тренировку на космодром.

Запуск с космодрома Байконур пилотируемого МС-16» с экипажем длительной экспедиции на МКС запланирован на 9 апреля 2020 года. Планируемая продолжительность полёта 196 суток.