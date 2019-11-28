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На Байконур доставлен космический корабль для следующей экспедиции на МКС

28 Ноября 2019 13:28
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На Байконур доставлен космический корабль для следующей экспедиции на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур идет подготовка к пускам 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для проведения предполетной подготовки на космодром был доставлен пилотируемый космический корабль «Союз МС-16». Специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли выгрузили его из вагона и установили в монтажно-испытательном корпусе для приемки изделия и консервации, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Пилотируемый корабль будет находиться на техническом комплексе в режиме хранения. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» с очередной 63/ 64-й основной экспедицией на Международную космическую станцию запланирован на 9 апреля 2020 года.

В состав МКС 63/64 были утверждены россияне Николай Тихонов, Андрей Бабкин н американец Крис Кессиди, их дублеры российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Стивен Боуэн. Экипажи прибудут на Байконур, как обычно, за две недели до старта.


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Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
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Сара Кабикызы

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