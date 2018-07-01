На Азиаде планируем завоевать четыре-пять медалей - главный тренер сборной РК по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 18 августа по 2 сентября в столице Индонезии Джакарте, а также в крупнейшем городе острова Суматра Палембанге пройдут летние Азиатские Игры. Сборная команда Казахстана планирует принять там участие в соревнованиях по 25 олимпийским видам спорта, одним из которых будет и одно из самых успешных для нашей страны единоборств - бокс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на интернет-портал Sports.kz.

«Сейчас мы находимся на сборах в Академии бокса в среднегорье. С 6 июля начали общефизическую и функциональную подготовку, которая продлится 21 день. Перед главными стартами и в начале года мы всегда проходим такую подготовку. Все сборники находятся в расположении команды. Конечно, сейчас на Азиатские Игры поедут не десять, а семь человек, но, несмотря на это, все наши боксеры в строю, поэтому мы проходим сбор как единая команда», - рассказал главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанова.

Не так давно произошло исключение из программы соревнований трех весовых категорий.

«В исключенных весовых категориях мы могли достойно выступить и взять минимум два «золота», но и в оставшихся семи весах ребята тоже будут стараться занять высокие места. Ответственности на этих боксерах будет еще больше, все это понимают. Шесть из семи ребят на этот турнир едут впервые, и один только Кайрат Ералиев уже выступал на таких соревнованиях. Но это ни о чем не говорит, так как некоторые боксеры нашей команды выступали на Исламских Играх, чемпионатах Азии, чемпионатах Мира, в том числе и по молодежи, поэтому, я думаю, все они достойно представят нашу страну. Тренерский совет выбрал самых лучших бойцов. Не секрет, что в Азии высокая конкуренция в маленьких весах, но, несмотря на это, мы будем стараться успешно выступить», - поделился наставник.

Основными соперниками в Индонезии он назвал Узбекистан, который является самым главным конкурентом, а в некоторых весовых категориях - Таиланд, Филиппины, Монголию, Китай. У каждой страны есть сильные спортсмены.

«Планируем завоевать четыре-пять медалей, из них два «золота», - говорит тренер.

Нашу страну на Азиатских Играх представят: 49 кг - Темиртас Жусупов, 52 кг - Азат Махметов, 56 кг - Кайрат Ералиев, 60 кг - Саматали Толтаев, 64 кг - Бекдаулет Ибрагимов, 69 кг - Асланбек Шымбергенов, 75 кг - Абильхан Аманкул.