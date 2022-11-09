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На автомобиле с нарисованными госномерами разъезжал житель Семея

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Ноября 2022, 20:51
На автомобиле с нарисованными госномерами разъезжал житель Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Один из водителей в г.Семей соорудил государственный номер из листа бумаги. Странные номера были замечены на одной из улиц областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Жители прислали фото на сайт общественников @oo_osa_semey. В ходе мониторинга социальных сетей департамент полиции Абайской области выявил публикацию, в которой было размещено фото нарушений правил дорожного движения.

«По данному факту установлен 28-летний водитель транспортного «DAEWOO NEXIA». В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 590 КоАП РК «управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке». Транспортное средство водворено на штрафстоянку», - отметили в полиции.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


Транспорт   МВД РК   Абайская область  
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