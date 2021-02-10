На автомобиле разъезжал по городской набережной павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водителя, ездившего в районе особо охраняемого памятника природы «Гусиный перелёт», оштрафовали в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Восьмого февраля при мониторинге социальных сетей на странице «Tipavlo.dar» опубликовано видео, где водитель проехался по Центральной набережной, в районе «Гусиного перелёта» (палеонтологический памятник природы республиканского значения - Казинформ)», - рассказал командир батальона патрульной полиции города Павлодара Ренат Шарипов.

Этот факт, по его словам, отработали полицейские батальона патрульной полиции. Водителя установили, им оказался житель Павлодара.

«За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, в отношении водителя возбуждено административное производство, наложен штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (14 585 тенге - Казинформ)», - добавил Р. Шарипов.





С начала 2021 года полицейские Павлодарской области за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части к ответственности привлекли 760 нарушителей, отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.





Видео департамента полиции Павлодарской области