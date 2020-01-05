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На автодороге «Нур-Султан - Петропавловск» водитель наехал на торговые площадки

5 Января 2020 22:30
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На автодороге «Нур-Султан - Петропавловск» водитель наехал на торговые площадки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Нур-Султан - Петропавловск» водитель наехал на торговые площадки, в результате чего две женщины обратились в приемный покой центральной районной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, авария произошла 4 января на 208-м километре автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» с участием автомашины Toyota Camry под управлением 24-летнего жителя столицы.

«Водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на торговые площадки, расположенные на обочине справа. В результате ДТП в приемный покой центральной районной больницы обратились две женщины – 40 и 39 лет. Сообщаем, что водитель указанной автомашины привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» , - рассказали в ведомстве.

Женщины получили незначительные телесные повреждения, после оказания медпомощи они были отпущены домой.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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