На автодороге «Нур-Султан - Петропавловск» водитель наехал на торговые площадки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Нур-Султан - Петропавловск» водитель наехал на торговые площадки, в результате чего две женщины обратились в приемный покой центральной районной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, авария произошла 4 января на 208-м километре автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» с участием автомашины Toyota Camry под управлением 24-летнего жителя столицы.

«Водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на торговые площадки, расположенные на обочине справа. В результате ДТП в приемный покой центральной районной больницы обратились две женщины – 40 и 39 лет. Сообщаем, что водитель указанной автомашины привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» , - рассказали в ведомстве.

Женщины получили незначительные телесные повреждения, после оказания медпомощи они были отпущены домой.



