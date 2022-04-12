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    14:41, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    На автодорогах Казахстана ежегодно погибают более 2 тысяч человек – МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет на дорогах страны ежегодно погибают более 2 тыс. человек. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 5 лет на дорогах страны ежегодно погибает более 2 тыс. человек. Еще свыше 20 тыс. получают ранения и травмы», - сказал А. Арыстанов.

    Было отмечено, что в текущем году, уже произошло свыше 2600 ДТП (+1%, с 2 600), в которых погибло 410 (+ 13%; с 363) и ранено более 3,5 тыс. человек (+1%, 3 558).

    «Одним из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий по-прежнему остается грубое несоблюдение водителями правил дорожного движения. Поэтому надо не только хорошо знать правила дорожного движения, но и всегда придерживаться их. Однако, водители и пешеходы самонадеянно рассчитывают избежать опасности на дороге и зачастую халатно относятся к соблюдению элементарных правил дорожного движения. В результате такое отношение приводит к дорожно-транспортным происшествиям, которые влекут за собой гибель людей», - подчеркнул А. Арыстанов.


    Теги:
    МВД РК Дороги Общество Происшествия Правоохранительные органы
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