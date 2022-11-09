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    11:22, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    На автобусной остановке в Астане обнаружен труп мужчины

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 ноября около 8:20 часов на канал «102» поступил вызов о том, что на остановке «ТД Коктем» по проспекту Богенбай батыра обнаружен труп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал департамента полиции Астаны.

    По приезду на место происшествия факт подтвердился. Сотрудниками полиции установлен тело 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

    По данному факту назначены необходимые экспертизы.


    Кадр из видео

    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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