На автобусной остановке в Астане обнаружен труп мужчины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 ноября около 8:20 часов на канал «102» поступил вызов о том, что на остановке «ТД Коктем» по проспекту Богенбай батыра обнаружен труп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал департамента полиции Астаны.

По приезду на место происшествия факт подтвердился. Сотрудниками полиции установлен тело 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

По данному факту назначены необходимые экспертизы.

Кадр из видео