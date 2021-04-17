На авто с надписью «Заказные убийства» разъезжал мужчина по столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержан водитель автомобиля с надписью «Заказные убийства», передает МИА «Казинфформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Автомашину выявили сегодня по улице Мангилик Ел в ходе мониторинга социальных сетей. В течение часа столичные полицейские остановили автомобиль.

По словам водителя, автомашину с надписью «Заказные убийства» на заднем лобовом стекле он приобрел месяц назад в городе Петропавловске, но не удалил надпись.

Кроме того, при проверке документов установлено, что 27-летний водитель управлял автомашиной, не имея права управления.

За управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов и без права управления, водитель привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 590 и части 2 статьи 612 КРКоАП.

Автомашина водворена на коммунальную стоянку, надпись водитель удалил на месте.