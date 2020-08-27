На августовской конференции в ЗКО наградили лучших учителей региона

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В областном акимате состоялось чествование самых лучших педагогов области, которым вручили нагрудные знаки «Ы. Алтынсарин», сертификаты победителей областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог», медали «Ветеран педагогического труда» и «Почетный работник образования», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Образование и наука: особенности нового учебного года» – под таким названием прошла в регионе традиционная августовская конференция работников образования. В этом году из-за эпидемиологической обстановки в стране мероприятие прошло в онлайн-формате. В работе конференции приняли участие аким области Гали Искалиев, председатель комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан Есенгазы Имангалиев, акимы районов и городов, руководители отделов образования, работники сферы образования.

С 4 по 23 августа текущего года в рамках августовской конференции прошли 24 секционных заседания, где приняли участие более 3 тысяч педагогов страны, которые обсудили особенности нового 2020-2021 учебного года. Как отметил аким области Гали Искалиев, принявший участие в областной педконференции, 2019-2020 учебный год, несмотря на сложности в связи с пандемией и переходом на дистанционное обучение, был насыщен событиями и достижениями наших учеников и учителей. Так, методический кабинет Чингирлауского района признан победителем республиканского конкурса «Лучший районный, городской методический кабинет», а областной методический центр развития образования занял призовое 2 место в республиканском конкурсе среди областных методических кабинетов.

Сфера образования региона богата на имена заслуженных учителей области, которые, имея около 40 лет опыта работы, недавно вышли на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста. Это директор школы-лицея №41 естественно-математического направления г. Уральска Валиса Ихсанова, директор школы №17 Тамара Рудич, учитель казахского языка и литературы школы имени А. Байтурсынова Казталовского района Гульмаржан Хайбуллина, мастер производственного участка Уральского политехнического колледжа Виктор Неводов, учитель физики школы имени М. Каналиева Сырымского района Забыганым Тасымгалиева, учитель географии Таскалинской районной школы имени С. Джаксыгулова Николай Вологин, преподаватель высшего аграрно-технического колледжа Ольга Показеева, учитель технологии Кушумской средней школы района Байтерек Татьяна Филиппова, учитель истории Айдарханской средней школы Жангалинского района Ажар Рыскалиева и другие.

На конференции в формате онлайн выступили председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан Есенгазы Имангалиев, который отметил вопрос безопасности детей в условиях угрозы коронавируса и проблемные моменты обучения в дистанционном режиме, а также исполнительный директор ТОО «Bilim Media Group» Санжар Кенжеханулы с докладом «Синхронный и асинхронный формат дистанционного обучения в организациях среднего образования». Кроме того, о подготовке педагогических кадров в высших учебных заведениях рассказал в ходе конференции и.о. ректора ЗКГУ имени М. Утемисова Нурлан Сергалиев. Какие новые возможности дистанционного обучения внедрены в образовательный процесс педагогического колледжа имени Ж. Досмухамедова, рассказала на конференции директор учебного заведения Светлана Бахишева. О работе молодых специалистов в условиях модернизации системы образования рассказал учитель физики областной казахской специализированной школы-интерната комплекса для одаренных детей №11 имени С. Сейфуллина Алибек Бакаев.

В ходе конференции аким области дал поручение создать областной родительский совет при управлении образования для совершенствования обратной связи между школами и родителями в вопросах воспитания детей, обеспечения прозрачности работы школ в целом. Главной целью совета будет координация деятельности органов родительского самоуправления в обеспечении прав и обязанностей родителей, обучающихся и воспитанников, укрепления их взаимодействия с органами управления и учреждениями социальной сферы.

«Одна из ключевых проблем в сфере образования – это нехватка обратной связи, учитывающей мнения всех заинтересованных сторон процесса образования. Все решения, принимаемые в сфере образования, должны обсуждаться на этом совете», – сказал глава региона.

В рамках заседания аким области Гали Искалиев поздравил победителя конкурса «Лучшая организация образования» – среднюю школу-лицей №6 города Аксая Бурлинского района.

«Основная заслуга нашего лицея в том, что мы активно используем в нашей работе все инновационные проекты системы образования. За 10 лет работы лицея мы выпустили 16 обладателей «Алтын белгі», многочисленных призеров областных, республиканских и международных олимпиад по всем предметам. В лицее обучаются 1700 учащихся, 60% преподавательского состава имеют высшую категорию. Наши учителя никогда не боятся принимать активное участие в новых проектах. Грант от акима области в 34 миллиона тенге хотим потратить на приобретение трех IT-кабинетов, которые очень необходимы для полноценного образования школьников», – отметила директор школы-лицея №6 Кунсулу Султанова.

Аким области наградил благодарственными письмами и сертификатами на 833 400 тенге победителей областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог». Среди них - методист ясли-сада «Байтерек» Теректинского района Ризвангуль Куспанова, учитель казахского языка и литературы Западно-Казахстанской областной казахской специализированной школы интернат-комплекса для одаренных детей №11 имени С. Сейфуллина Акерке Байжиенова и мастер производственного обучения Западно-Казахстанского индустриального колледжа Бакытжан Тулегенова. Еще 11 лучших работников образования области были награждены нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин» и «Почетный работник образования» за вклад в развитие образовательных программ прошлого учебного года.

«Стаж моей работы в школе 36 лет. За время работы научила азам школьного образования немало детей. Хотелось бы отметить, что Чаганская средняя школа вошла в пилотный проект 30 школ области, которые внедряли программу обновленного содержания образования. Поэтому прошлый год завершили дистанционное обучение школьников на довольно успешном уровне. Всего в школе обучаются свыше 600 учащихся, из 25 выпускников этого года 11 человек получили гранты от государства на обучение в вузах страны», – рассказала учитель начальных классов Чаганской средней школы Теректинского района Елена Плотникова, награжденная медалью «Ветеран педагогического труда».

Медалью «Ветеран педагогического труда» была награждена и учитель английского языка Надежда Шиганакова, которая на протяжении 19 лет руководила средней школой №3 Аксая. Помимо своей основной школьной работы, она активно занимается и общественной работой, являясь депутатом районного маслихата. Держит на контроле все проблемы сферы образования, считая, что именно образование является фундаментом всех сфер деятельности человека, и от качественного и всестороннего развития образовательного процесса зависит будущее страны.

Августовская конференция – это своеобразная дата в сфере образования, которая приближает один из самых значимых дней в году – 1 сентября – праздник, с которого начиналась и начинается для каждого следующего поколения дорога в мир знаний. Пусть для современных школьников и студентов, а также для всего преподавательского состава, эта дорога будет успешной, полной новых побед и свершений.