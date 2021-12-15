На аварийные отключения жалуются жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска проанализировали обращения жителей города в ситуационный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, в первые десять дней декабря поступило 1 079 обращений. Из них преобладают жалобы на аварийные отключения коммунальных сетей. Лидируют среди обращений и консультации по различным вопросам. Остаются жалобы на пассажирский транспорт и ветеринарную службу.

«Аким города Булат Жумабеков поручил детально изучить вопрос отключений, внести все аварии на электронную карту диспетчерской службы. Глава города акцентировал внимание на просроченных ордерах. Они автоматически направляются на электронный адрес ответственной службе и в управление полиции для принятия мер административной ответственности. Аким города призвал жителей сообщать в ситуационный центр 109 и об открытых на дорогах люках», - отметили в пресс-службе.

Незакрытые ордера и колодцы на дорогах – давняя проблема города, которую обсуждали и в областном акимате. Весной глава региона Кумар Аксакалов поручал наказать тех, кто отвечает за состояние колодцев на дорогах и прекратить практику с оставленными «археологическими раскопками» после работ коммунальных служб.