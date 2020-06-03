На аварийном коллекторе в Уральске заменили свыше 1,3 км трубопровода

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Всего замене подлежит свыше 5,4 км трубопровода, из которых уже 1,3 км заменили на новые трубы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

За 10 лет эксплуатации канализационного коллектора, где когда-то уже был капитальный ремонт по замене труб, произошли десятки аварий. Ежегодно жители областного центра испытывают неудобства в связи с тем, что город отключают от водоснабжения, иногда на несколько дней. Чаще всего аварии происходят весной, когда двигается грунт из-за талых вод. Специалисты отметили, что стеклопластиковая труба не выдерживает воздействия агрессивной среды и разрушается. Поэтому было принято решение полностью заменить обводной напорный канализационный коллектор.

Заказчиком проекта является отдел жилищно-коммунального хозяйства. Предстоит замена порядка 5,4 километров пластиковой трубы. Подрядная организация ТОО «Астанаинжкомстрой» приступила к реконструкции аварийного коллектора в апреле текущего года. Объект планируют завершить осенью текущего года.

Подрядной организацией был произведен закуп материала на 100%. Также на участке ул. Московская выполнены 450 м земляных работ и уложено 780 м трубопровода (в 2 нитки) Д-450 мм (напорная труба). На участке ул. Шолохова (от 33 колодца) выполнены 570 м земляных работ и уложено 555 м трубопровода Д-1000 мм. Также произведен переход дороги через ул. Московская по ул. Шолохова.

На сегодняшний день выделены на строительно-монтажные работы 60 млн. тенге. Глава региона Гали Искалиев, инспектируя объект, напомнил о том, чтобы подрядные компании уделяли особое внимание качеству материалов и работ.