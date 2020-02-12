На аварийное состояние высотного жилого комплекса в столице пожаловалась жительница

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница столицы пожаловалась на аварийное состояние высотного жилого комплекса «Гранд Алатау» в ходе отчетной встречи акима Нур-Султана с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилой комплекс «Гранд Алатау», который находится на набережной реки Ишим - в очень опасном состоянии, даже в аварийном. Из-за дренажных вод, из-за отсутствия «ливневки». Ситуация очень опасная. Бетонная стена, которая стоит между домом и рекой, на стадии разрушения. Арматура уже коррозирует, есть трещины. Если в этом году будут действительно большие воды, из-за дренажных вод стена может просто рухнуть. На кону стоит жизнь большого комплекса из четырех высоток, там очень много квартир», - рассказала жительница.

В свою очередь аким Нур-Султана Алтай Кульгинов пообещал рассмотреть данный вопрос.

«По «Гранд Алатау» мы сделаем техническое обследование. Если вы говорите, мы проверим. Достоверность надо изучить. Ермек Ануарбекович (Кизатов - заместитель акима), давайте, комиссию создайте», - поручил аким.