+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -4 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На аварийное состояние высотного жилого комплекса в столице пожаловалась жительница

12 Февраля 2020 17:20
Поделиться:
На аварийное состояние высотного жилого комплекса в столице пожаловалась жительница

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница столицы пожаловалась на аварийное состояние высотного жилого комплекса «Гранд Алатау» в ходе отчетной встречи акима Нур-Султана с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 130 домов в Нур-Султане остаются аварийными
Количество долгостроев столицы снизится на 20 ЖК в 2020 году Масштабная очистка снега ведется во дворах Усть-Каменогорска Более тысячи заявок одобрено по программе «7-20-25»

«Жилой комплекс «Гранд Алатау», который находится на набережной реки Ишим - в очень опасном состоянии, даже в аварийном. Из-за дренажных вод, из-за отсутствия «ливневки». Ситуация очень опасная. Бетонная стена, которая стоит между домом и рекой, на стадии разрушения. Арматура уже коррозирует, есть трещины. Если в этом году будут действительно большие воды, из-за дренажных вод стена может просто рухнуть. На кону стоит жизнь большого комплекса из четырех высоток, там очень много квартир», - рассказала жительница.

В свою очередь аким Нур-Султана Алтай Кульгинов пообещал рассмотреть данный вопрос.

«По «Гранд Алатау» мы сделаем техническое обследование. Если вы говорите, мы проверим. Достоверность надо изучить. Ермек Ануарбекович (Кизатов - заместитель акима), давайте, комиссию создайте», - поручил аким.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Жилье,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив