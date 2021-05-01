На Атырауском НПЗ завершили ремонтные работы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Атырауском нефтеперерабатывающим заводе завершены ремонтные работы, передает МИА «Казинформ».

«28 апреля т.г. на ТОО «Атырауском НПЗ» после проведения ремонтных работ выведены на технологический режим все установки. Результатом вышеуказанных работ стало увеличение объема производства высокооктановых бензинов практически в 2 раза до 4 тыс. тонн/сутки. В течение мая т.г. планируется произвести капитальные ремонтные работы на ТОО «ПКОП», - сообщила в Instagram пресс-служба Министерства энергетики РК.

По информации ведомства, по состоянию на 29 апреля т.г. совокупный запас нефтепродуктов находятся на комфортном уровне, в частности по бензину 267,0 тыс. тонн, а по дизельному топливу 335,3 тыс. тонн, что говорит об отсутствии дефицита и наличии достаточного количества ГСМ для покрытия потребностей внутреннего рынка во время ремонтных работ на ТОО «ПКОП».