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На Атырауском НПЗ остановлена работа каталитического крекинга

10 Января 2023, 15:16
На Атырауском НПЗ остановлена работа каталитического крекинга

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Из-за несвоевременного вывоза произведeнного сжиженного газа на АНПЗ вынужденно остановлена работа каталитического крекинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Атырауский НПЗ», в связи с несвоевременным вывозом сжиженного углеводородного газа газосетевыми организациями ряда регионов образовался дефицит свободного места для хранения . В этой связи АНПЗ вынужденно произвел остановку установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов.

Из-за остановки ряда технологических установок ТОО «АНПЗ» были снижены объемы производства сжиженного углеводородного газа с 500 тонн/сутки до 20 тонн/сутки; автобензинов с 6 тысяч тонн/сутки до 1,5 тысячи тонн/сутки; дизельного топлива с 4 тысяч тонн/сутки до 2 тысяч тонн/сутки.
«Руководство ТОО «АНПЗ» просит акиматы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областей принять меры по организации своевременного вывоза газа. Согласно распределению Министерства энергетики РК Актюбинская область должна вывезти 464 тонны; Кызылординская область — 1 977 тонн; Костанайская область — 3 683 тонны; Западно-Казахстанская область — 3 589 тонн»,- информирует пресс-служба предприятия.

Фото: anpz.kz

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