На арендуемые посуточно квартиры жалуются жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Петропавловска встретились с руководителями квартирных бюро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года на пульт 102 поступили 132 жалобы на беспокойных соседей. Из них 87 - на постояльцев квартир, арендуемых посуточно.

«Все чаще это становится темой обсуждения и жалоб от горожан. Практически по каждому случаю полицейскими приняты меры. В отношении квартиросъемщиков с начала года за нарушение тишины в ночное время составлено около 100 административных протоколов», - отметил первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

Шумных квартиросъемщиков оштрафовали на общую сумму почти 600 тыс. тенге.

Полицейские рассказали о фактах краж из съемных квартир. Наживой квартирных воров стали телевизоры и бытовая техника.

Стражи порядка напомнили владельцам квартирных бюро, что принимать в залог документы незаконно. За это предусмотрен штраф в размере пяти МРП – более 13 тыс. тенге. В этом году за такое правонарушение в Петропавловске наказали двух человек.

Решить вопрос с квартирами, которые сдаются посуточно, жители Петропавловска просили и на отчетных встречах акима города Булата Жумабекова с населением. Проблему эту горожане поднимают из года в год.