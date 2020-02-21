На арендуемые посуточно квартиры жалуются жители Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Петропавловска встретились с руководителями квартирных бюро, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года на пульт 102 поступили 132 жалобы на беспокойных соседей. Из них 87 - на постояльцев квартир, арендуемых посуточно.
«Все чаще это становится темой обсуждения и жалоб от горожан. Практически по каждому случаю полицейскими приняты меры. В отношении квартиросъемщиков с начала года за нарушение тишины в ночное время составлено около 100 административных протоколов», - отметил первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.
Шумных квартиросъемщиков оштрафовали на общую сумму почти 600 тыс. тенге.
Полицейские рассказали о фактах краж из съемных квартир. Наживой квартирных воров стали телевизоры и бытовая техника.
Стражи порядка напомнили владельцам квартирных бюро, что принимать в залог документы незаконно. За это предусмотрен штраф в размере пяти МРП – более 13 тыс. тенге. В этом году за такое правонарушение в Петропавловске наказали двух человек.
Решить вопрос с квартирами, которые сдаются посуточно, жители Петропавловска просили и на отчетных встречах акима города Булата Жумабекова с населением. Проблему эту горожане поднимают из года в год.
- В МВД меняют подходы в работе с населением
- Законопроект о мирных собраний обсудили в Северо-Казахстанской области
- В законопроекте о мирных собраниях учтена наша ментальность и международный опыт – политолог Сергей Могунов
- Из этого оружия никакой ущерб никому не нанесен - глава МВД о побеге военнослужащего
- По избиению аксакала в Кордае проводятся экспертизы – глава МВД
- МИОР призывает НПО сдать сведения о своей деятельности в Базу данных НПО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана