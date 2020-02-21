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На арендуемые посуточно квартиры жалуются жители Петропавловска

21 Февраля 2020 15:33
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На арендуемые посуточно квартиры жалуются жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Петропавловска встретились с руководителями квартирных бюро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года на пульт 102 поступили 132 жалобы на беспокойных соседей. Из них 87 - на постояльцев квартир, арендуемых посуточно.

«Все чаще это становится темой обсуждения и жалоб от горожан. Практически по каждому случаю полицейскими приняты меры. В отношении квартиросъемщиков с начала года за нарушение тишины в ночное время составлено около 100 административных протоколов», - отметил первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.


Шумных квартиросъемщиков оштрафовали на общую сумму почти 600 тыс. тенге.

Полицейские рассказали о фактах краж из съемных квартир. Наживой квартирных воров стали телевизоры и бытовая техника.

Стражи порядка напомнили владельцам квартирных бюро, что принимать в залог документы незаконно. За это предусмотрен штраф в размере пяти МРП – более 13 тыс. тенге. В этом году за такое правонарушение в Петропавловске наказали двух человек.

Решить вопрос с квартирами, которые сдаются посуточно, жители Петропавловска просили и на отчетных встречах акима города Булата Жумабекова с населением. Проблему эту горожане поднимают из года в год.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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