На аппаратах ИВЛ находятся десять жителей СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в тяжелом состоянии находятся 17 пациентов с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления здравоохранения, один пациент - в крайне тяжелом состоянии, десять человек находятся на аппаратах ИВЛ, неинвазивная вентиляция легких проводится шести пациентам.
Сейчас в регионе развернуты 640 инфекционных коек. В случае ухудшения ситуации и превышения занятости инфекционных коек свыше 70%, в течение 12 часов смогут развернуть 645 резервных инфекционных коек. При необходимости фонд могут увеличить до 2415 и 3400 коек.
В области имеются 260 аппаратов ИВЛ, ожидается поставка еще 34-х единиц.
К концу ноября начнут работать пять кислородных станций. Ожидают поставку кислородных генераторов. Пока централизованная подача кислорода будет осуществляться через «рамповые установки кислородных баллонов».
В облздраве утверждают, что пульсоксиметров достаточно – более 1,2 тысячи штук. Поставят еще 70.
«Медицинские организации области по стационару в марте-октябре дополнительно закупили 26 наименований лекарственных средств на сумму 830,4 млн тенге. Сейчас стационары области обеспечены трехмесячным запасом лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. В то же время есть дефицитные препараты, по которым отгрузка со стороны СК «Фармация» задерживается. К ним относятся «Ардуан», «Дексаметазон», «Альдарон», «Дорипенем», - говорится в сообщении облздрава.
Лекарства поступали в область и с гуманитарной помощью.
В медицинских организациях сформировали запас средств индивидуальной защиты: 45,1 тысячи одноразовых защитных костюмов, 8,1 тысячи многоразовых защитных костюмов, 105,8 тысячи респираторов, 1,4 млн одноразовых масок, 742 тысячи перчаток, 26,7 тысячи защитных очков и экранов.
В регионе из-за ухудшения эпидемиологический ситуации усиливают ограничительные меры. С 9 ноября закрывают на карантин с установлением блокпостов Петропавловск и Кызылжарский район.
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