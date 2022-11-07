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На АО «Риддер-ТЭЦ» экстренно создали штаб по аварийной ситуации

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Ноября 2022, 01:03
На АО «Риддер-ТЭЦ» экстренно создали штаб по аварийной ситуации

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1 произошло в Риддере, передает МИА «Казинформ».

5 ноября в 20:00 на АО «Риддер ТЭЦ» в системе золоудаления вышел из строя насос, произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате температура теплоносителя опустилась до +39°С (при плановом +70°С). В настоящее время снижена теплоподача для более 22 тысяч абонентов Риддера.

Экстренно в Риддер прибыл аким области Даниал Ахметов. Он возглавил штаб по ликвидации аварийной ситуации. Штаб работает круглосуточно. Также на теплостанцию привлекли специалистов с Согринской и Усть-Каменогорской ТЭЦ, АО «УКа Тепловые сети», АО «ОЭСК» (РЭК).

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photo На данный момент произведена замена двигателя в системе золоудаления, идут пусконаладочные работы. Дополнительно на ТЭЦ уже поставлено 120 тонн мазута, отгрузка топлива продолжается.

Для ликвидации аварийной ситуации ТОО «Казцинк» направил на ТЭЦ более 20 сотрудников и выделил дополнительное оборудование для ремонтно-восстановительных работ. Из Усть-Каменогорска в помощь тепловикам прибыли 20 сотрудников ТОО «Востоквзрывпром». Для бесперебойной работы энергосистемы города АО «ОЭСК» (РЭК) направили в Риддер 12 аварийных бригад.

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photo Приказом и.о. руководителя отдела образования Риддера с 7-11 ноября учащиеся школ переходят на дистанционную форму обучения. Также на это время приостанавливают работу дошкольные учреждения города.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» данная аварийная ситуация классифицируется как ЧС местного масштаба. Ситуация находится на особом контроле. Принимаются все необходимые меры по восстановлению теплоснабжения Риддера.


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