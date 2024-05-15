На актера Стива Бушеми напали в центре Нью-Йорка

Знаменитый американский актер Стив Бушеми подвергся нападению днем в центре Манхэттена, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на New York Post.

66-летний Стив Бушеми был замечен с синяками под глазом и на подбородке во время своего первого появления вместе с членами съемочной группы после того, как стал объектом неспровоцированного нападения неизвестным в квартале Кипс-Бей в районе Ист-Сайд возле своего дома в ходе прогулки по улицам Нью-Йорка.

Шокирующий инцидент попал в объектив камеры наблюдения, где средь белого дня мужчина, предположительно афроамериканец, подошел к актеру и без всякой причины нанес удары ему по голове. По свидетельствам очевидцев, пострадавший ничего не видел и от неожиданного нападения упал на землю. В свою очередь нападавший продолжил свое движение и скрылся.

Стив Бушеми – знаменитость в Нью-Йорке, уроженец Бруклина, снимался в таких популярных фильмах, как «Фарго», «Бешеные псы» и «Большой Лебовски».

Он стал еще одной жертвой случайного акта насилия в центре Манхэттена. Ранее, 31 марта т.г., актер Майкл Сталберг совершал пробежку в Верхнем Ист-Сайде, когда бродяга ударил его камнем.

Согласно статистике полиции Нью-Йорка общий уровень преступности в мегаполисе в 2023 году снизился чуть менее чем на процентный пункт по сравнению с 2022 годом, но выше по сравнению с 2020 и 2021 годами.

Число убийств в 2023 году составило 386 случаев, также в городе наблюдается рост нападений на 6,3% и крупных краж на 15,0% по сравнению 2022 годом. Количество ножевых и резаных ранений также выросло более чем на 5%: с 4318 фактов в 2022 году до 4553 в 2023 году.

Наиболее опасными в Нью-Йорке считаются 12 районов: в Бронксе – Мотт-Хейвен, Хантс-Пойнт, Фордэм, Хайбридж, Тремонт, Южный Бронкс; в Бруклине – Бедфорд-Стайвесант, Восточный Нью-Йорк, Браунсвилл; в Манхэттене – Мидтаун, Восточный Гарлем; в Квинсе – Ямайка.