На «Алтын белгі» претендуют 49 выпускников школ в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре начались выпускные экзамены у школьников. Первым экзаменом у детей стал письменный – по казахскому и русскому языкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках обновленного содержания образования в общеобразовательных школах города Павлодар для учащихся девятых (десятых) классов проходят выпускные экзамены при строгом соблюдении мер санитарной безопасности с 28 мая по 5 июня», - сообщили в отделе образования Павлодара.

Сегодня прошел первый выпускной письменный экзамен по казахскому языку в классах с казахским языком обучения и по русскому языку в классах с русским языком обучения в форме эссе для 3325 школьников. Из них 36 учеников - контактных с больным коронавирусной инфекцией (на карантине в дни проведения экзаменов) сдали экзамен дистанционно.

«В дальнейшем предстоит сдача экзаменов по двум предметам: письменный экзамен по математике (алгебре), письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения», - отметили в ведомстве.

Государственные выпускные экзамены учеников одиннадцатых классов пройдут с 1 по 10 июня 2021 года. Выпускники школ сдают экзамены по четырем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе, письменный по алгебре и началам анализа, тестирование по истории Казахстана, тестирование по казахскому языку в школах с русским языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения, рассказали в отделе образования.

«2020-2021 учебный год завершают более 46 тысяч школьников, из них выпускников одиннадцатых классов - 1414, учащихся девятых классов - 3417 человек. В числе выпускников одиннадцатых классов - 49 претендентов на аттестат «Алтын белгi» и 32 - на аттестат с отличием», - дополнили в отделе образования областного центра.