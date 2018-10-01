На алматинское метро израсходуют 8 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На алматинское метро израсходуют 8 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в ходе рассмотрения поправок в республиканский бюджет на 2018-2020 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения внутригородской мобильности жителей Алматы в проекте бюджета предусмотрен аванс на приобретение 8 составов электропоездов для оказания операционных услуг 9 действующих станций метро и 2 будущих станций. На эти мероприятия планируется направить 8,1 млрд тенге», - сказал А.Смаилов.

Отметим, в Алматы ведется строительство станций метро «Сарыарка» и «Достык». Ожидается, что строительные работы завершатся к 2020 году.

Автор: Руслан Габбасов