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    11:29, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На адресную поддержку социально уязвимых слоев населения перейдут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев поделился планами стабилизации сервисной инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для регулируемых услуг особо важно внедрение предсказуемой и сбалансированной тарифной политики на среднесрочной основе», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    «Считаем целесообразным, начиная с 2023 года, начать переход от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Это позволит стабилизировать сервисную инфляцию на уровне 4% в 2022-2024 годах», - добавил глава Нацбанка.

    При этом он подчеркнул, что эффективность предлагаемых мер во многом будет зависеть от слаженности и координации работы в регионах.

    Ранее Ерболат Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране.

    «В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - отметил глава Нацбанка.


    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Нацбанк Казахстана Правительство РК Ерболат Досаев Экономика
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