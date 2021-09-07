На адресную поддержку социально уязвимых слоев населения перейдут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев поделился планами стабилизации сервисной инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для регулируемых услуг особо важно внедрение предсказуемой и сбалансированной тарифной политики на среднесрочной основе», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

«Считаем целесообразным, начиная с 2023 года, начать переход от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Это позволит стабилизировать сервисную инфляцию на уровне 4% в 2022-2024 годах», - добавил глава Нацбанка.

При этом он подчеркнул, что эффективность предлагаемых мер во многом будет зависеть от слаженности и координации работы в регионах.

Ранее Ерболат Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране.

«В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - отметил глава Нацбанка.