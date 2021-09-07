На адресную поддержку социально уязвимых слоев населения перейдут в Казахстане
«Для регулируемых услуг особо важно внедрение предсказуемой и сбалансированной тарифной политики на среднесрочной основе», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
«Считаем целесообразным, начиная с 2023 года, начать переход от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Это позволит стабилизировать сервисную инфляцию на уровне 4% в 2022-2024 годах», - добавил глава Нацбанка.
При этом он подчеркнул, что эффективность предлагаемых мер во многом будет зависеть от слаженности и координации работы в регионах.
Ранее Ерболат Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране.
«В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - отметил глава Нацбанка.