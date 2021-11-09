На 98 место поднялся Казахстан в рейтинге стран по численности осужденных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 90х годах Казахстан находился на третьем месте в рейтинге стран по количеству осужденных. А на сегодняшний день цифры изменились. Казахстан занимает 98 место в этом рейтинге. Об этом в эфире программы «Национальный интерес» рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Казахстан занимает в рейтинге 98 место. В 90х годах в наших казахстанских тюрьмах содержалось около 100 тысяч граждан и мы находились на третьем месте после США и России. На сегодняшний день в наших колониях содержатся 34 тысячи человек. Это одна треть от такого количества. Теперь есть объективные цифры и можно судить, насколько Казахстан стал менее криминальным. Да, были изменения в законодательстве, уменьшены санкции, была проведена гуманизация, но в то же время, за три года количество преступлений в Казахстане сократилось на 47 %: разбойные нападения, грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений. Уличная преступность уменьшилась на 25 %. То есть постепенно идет оздоровление в обществе», - рассказал Ерлан Тургумбаев.

Министр пояснил, как изменится эта ситуация зависит от экономической ситуации в стране и от социального положения граждан.

«Преступность прямо пропорциональна состоянию экономики в стране. Мы не можем прогнозировать заранее. Но в то же время на сегодняшний день у нас прогнозные цифры оптимистичны. Мы планируем и в последующем проводить эту работу по созданию колоний новых типа и постепенно избавляться от тех колоний барачного типа. То есть, должны быть нормальные условия для осужденных: это и ресоциализация, менее озлобленность осужденных и конституционные права граждан», - отметил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.